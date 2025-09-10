Slušaj vest

Hitna pomoć je intervenisala ukupno 108 puta, od toga 18 na javnim mestima, što je manje od uobičenog broja intervencija.

Uglavnom su se javljali građani sa hroničnim zdravstvenim problemima, a prednjačili su astmatičari.

Bilo je pet lakših saobraćajnih nezgoda bez teže povređenih. Ekipe Hitne pomoći noćas su intervenisale ukupno 103 puta, od čega 18 na javnom mestu.

Teška noć i za psihijatrijske pacijente, a lekare Hitne zvali su i zbog pijanstava.