Protekla noć u Beogradu bila je mirna, Hitna pomoć je intervencija kod četiri saobraćajne nezgode, konstovane su lakše povrede, rečeno je u toj službi.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: 5 saobraćajki bez teže povređenih, Hitnu zvali i zbog pijanstava
Hitna pomoć je intervenisala ukupno 108 puta, od toga 18 na javnim mestima, što je manje od uobičenog broja intervencija.
Uglavnom su se javljali građani sa hroničnim zdravstvenim problemima, a prednjačili su astmatičari.
Bilo je pet lakših saobraćajnih nezgoda bez teže povređenih. Ekipe Hitne pomoći noćas su intervenisale ukupno 103 puta, od čega 18 na javnom mestu.
Teška noć i za psihijatrijske pacijente, a lekare Hitne zvali su i zbog pijanstava.
Kurir.rs/Beta
