Velike gužve trenutno su na ulicama Beograda, kolone vozila formirale su se na glavnim saobraćajnicama.

Autokomanda, moto-put kroz novi Beograd, Gazela, Brankov most, Pančevački most - vozila mile u ovim delovima grada. 

Takođe, gužve ima i u ulicama koje vode do centra grada, te su se i tu formirale kolone. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Vozila Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) u Beogradu od jutros saobraćaju po redovnom redu vožnje, rečeno je Tanjugu u u GSP-u.

Iz tog preduzeća je saopšteno da od jutros nema novih izmena u saobraćaju.

Istovremeno, za saobraćaj će do 25. septembra biti obustavljen u Bulevaru Nikole Tesle, u delu od kružnog toka kod Ušća do

Trešnjinog cveta zbog održavanja vojne parade 20. septembra, najavilo je Ministarstvo odbrane.

