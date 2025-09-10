Slušaj vest

U petak od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Vojvođanskoj ulici (parna i neparna strana) od skretanja za Aerodrom „Nikola Tesla“ do kraja ulice, kao i naselju Surčin. Umanjen pritisak u najavljenom vremenu osetiće potrošači u naselju Ledine.

Potrošači će biti bez vode od 9 do 22 sata Foto: Shutterstock

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. „Vodovod“ apelluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.