U ulici Vojvode Stepe na Voždovcu, rano jutros oko 3 časa, zapaljen je kafić.
U požaru izgoreo veći deo inventara objekta
RAZBILI STAKLO PA UNUTRA UBACILI ZAPALJENU GUMU: Vandalizam na delu, demoliran kafić na Voždovcu, buknuo i požar
Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo lokala, a zatim ubacila zapaljenu automobilsku gumu koja je izazvala požar. U požaru je izgoreo veći deo inventara objekta.
Kako se saznajemo, to nije prvi incident u ovom lokalu. U julu 2025. u isti kafić bačena je ručna bomba.
Istraga je u toku. Vatrogasne jedinice brzo su intervenisale i sprečile širenje požara na okolne objekte.
Kurir.rs/Telegraf
