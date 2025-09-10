Slušaj vest

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo lokala, a zatim ubacila zapaljenu automobilsku gumu koja je izazvala požar. U požaru je izgoreo veći deo inventara objekta.

Kako se saznajemo, to nije prvi incident u ovom lokalu. U julu 2025. u isti kafić bačena je ručna bomba.

Istraga je u toku. Vatrogasne jedinice brzo su intervenisale i sprečile širenje požara na okolne objekte.

Kurir.rs/Telegraf

