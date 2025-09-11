Slušaj vest

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, u četvrtak, 11. septembra 2025. godine, u periodu od 9 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Ostružnica u Kosmajskoj ulici i Ulici buljubaše Ranka Uroševića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

