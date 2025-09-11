I DEO KNEZ MIHAILOVE DANAS BEZ STRUJE: Isključenja u delovima 8 beogradskih opština
Evo i spiska isključenja struje
Stari grad
08:30 - 14:00 KNEZA MIHAILA: 2-4,2-4,2-4, MAKEDONSKA: 2-2, MARŠALA BIRJUZOVA: 3-5,3, PRIZRENSKA: 13-13, SREMSKA: 4-6F/8,1-1, TERAZIJE: 2-4, ZELENI VENAC: 2,
Savski venac
08:30 - 14:00 BRANKOVA: BB,7-13,17-19, JUG-BOGDANOVA: 2-8A,
Voždovac
08:30 - 14:00 MAKSIMA GORKOG: 84,115-115, TETOVSKA: 10-22,26,9-17,21-27,
Čukarica
09:00 - 14:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,12,81-93,99-107, Naselje OSTRUŽNICA: ACE NIKOLIĆA: 2-10,1-5, BOŽE KREZIĆA: 2-16,1-13, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,,8,12-18B,22,26-34,13-17, DUŠANA DESPOTOVIĆA: 2-8,1-11, GROBLjANSKA: BB,2-10A,1-5G,9-21,25-25A,29,47, JOVANA SUŠIĆA: 2-4,8-8A,1,11, KOSMAJSKA: bb,2-24A,40B,44-54,58,1-25V,31A,37-39,43,53-55Z, KOSMAJSKA 5 DEO: 25D-25F, LjUBE RANKOVIĆA: BB,2-60A,64-84,88-90,1-45A,53,57-85,89-93, LOLE RIBARA: 2-12,1-9,27A, NIKOLE NIKOLAJEVIĆA: 8-14,18,1C,5-21, NIKOLE STANKOVIĆA: 2-10,1-15A, OMLADINSKA: 2-4,8-20,28,1-9B, PETROVIĆA BRDO: 2-14A,20-24A,30A,38B,46A,54,1-15,23,35,47,63, PIONIRSKA: 2-20,1-17, PROTOPOPA MARKA: 8-10A,14,18-22,38,17-47,51-53, RADA BRANKOVIĆA: 22,26-34a, SAVSKA: BB,10-14A,18-26,50,54-70,74-76,80-82C,1A-1B,7-73, SEDMOG JULA: 34,42B-74,80,15-33,37-41,45-57A,69-69A,73-73A, TRG KARAĐ.USTANIKA: 2-4,1-3,7-7, VIĆENTIJA I MILOŠA STANKOVIĆA: 4-8,1-5, VUKA KARADžIĆA: 2-8A,12-58,68-84A,1-19B,23-75C,81-83,
09:00 - 13:00 IBARSKA MAGISTRALA: bb,bb,4, Naselje ŽELEZNIK: GROBLjE ORLOVAČA: 10,46,
Rakovica
09:00 - 13:00 IBARSKI PUT: 50,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 165-165A,
Barajevo
09:00 - 14:00 Naselje BOŽDAREVAC: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,
09:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: ŽIVKA STEVANOVIĆA-ŽIKICE: 46-82A,51-55,59-87, Naselje BELjINA: BEOGRADSKA: 2,8-18,24-40D,1-19,25-39, KARAĐORĐEVA: 19, Naselje BOŽDAREVAC: BEOGRADSKA: 2,6,12-22,26,1-9, GOSIĆA ULICA: 2,8-10,288,1-1C,7-9,289, KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,8,20,26,42B-50,56, LIPOVAČKA: 2-16,1,5A, MLADENA PAUNOVIĆA: 2-10,14-20,1-9,13,19-31, RADNIČKA: 2A-12B,16,3-11,15-17, RADOMIRA STANOJEVIĆA: 12,18-22,26-32,36-48,168,284,298,320,11-13A,19-35A,39-57,283,295,303,319, RAVNI LUG: 6-10,1,9,13-15, ŠUMADIJSKA: 2-12,5-17, TATARINSKA: 6-22,320B,1-5,11-17, TATARINSKI GAJ: 2-4,1-5,11-19,133,305,309,339, VINOGRADSKA: 2,6,12-14,20,1,5, VOĆARSKA: 2-14,3,7, ZAPADNA: 27-29, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 6,302,3,43-45,49,63C-63F,67B-71,77,83,87A,93,97-99,113-117,121A-127,133A,143-147,151, LjUBIŠE GOLUBOVIĆA: 8,23, MILOSAVA PAUNOVIĆA-ĆOSE: 2-10,1, RATKA JEVTIĆA: 248,252A-266,274,282-284,290-300,304-310,53,117,121-125A,133-151A, Naselje SREMČICA: ILIJE VASIĆA: 9,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Đorđa Kovačevića 10-68, 1300 Kaplara, Aleksandra Belića,Branislava Markovića,Nikole Stanojević, Petra Jovanovića,Jovana Jovanovića Zmaja,Ivana Milovanovića 1-25, Svetozara Markovića,Živojina Kuzmanovića, Dr.Voje Danilovića, Đorđa Živkovića,Branka Krsmanovića, Isidore Sekulić.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Vrbovno: ulice Stepe Stepanovića, Mojkovačka, Magistralna 160-184 (zaseok Lazića kraj, Rankovići).
