Slušaj vest

U Botaničkoj bašti „Jevremovac“ 8. septembra 2025. godine svečano je otvorena izložba „Kod očitaj, bakteriju pitaj“, realizovana u okviru Projekta promocije i popularizacije nauke, finansiranog kroz Javni poziv Centra za promociju nauke 2024. godine.

Autori izložbe su istraživači i profesori sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za biokontrolu patogena i promociju rasta biljaka, koji su uz nesebičnu pomoć Botaničke bašte osmislili inovativan način približavanja uloge bakterija široj javnosti.

Kroz spoj nauke i moderne tehnologije, posetiocima je omogućeno da, korišćenjem proširene realnosti, otkriju nevidljive saveznike biljaka – bakterije.

Foto: Ema Stojanović

Izložba predstavlja imerzivnu šetnju Baštom i kroz konkretne primere biljaka i bakterija opisuje mnogobrojne interakcije koje ih povezuju. U vremenu kada se suočavamo sa izazovima klimatskih promena, smanjenjem poljoprivrednih površina i globalnom nesigurnošću u proizvodnji hrane, razumevanje interakcija biljaka i bakterija koje im pomažu postaje važnije nego ikada.

Foto: Ema Stojanović

Šetajući Baštom, posetioci mogu da skeniraju posebne QR kodove postavljene pored biljaka i na taj način saznaju koje bakterije su značajne za njih, kako im pomažu u borbi protiv stresa i bolesti i na koji način učestvuju u njihovom rastenju i razviću.

Izložba nudi jedinstveno iskustvo saznanja na otvorenom i poziva posetioce da zavire u mikrosvet korišćenjem inovativnih formata.

Autori izložbe: Marija Nedeljković i Aleksandra Mesaroš

Članovi projektnog tima: prof. dr Jelena Lozo i prof. dr Slaviša Stanković