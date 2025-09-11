Slušaj vest

Gradska opština Zemun organizovala je 9. septembra po 24. put tradicionalnu manifestaciju „Najlepša cvetna aleja Zemuna 2025. godine” sa ciljem da podstakne uključivanje građana u ozelenjavanje i unapređenje estetike prostora, utiče na jačanje njihove ekološke svesti o značaju uređenih zelenih površina, neguje saradnju i prijateljstvo među ljubiteljima zelenila i da promoviše i nagradi najvrednije i najuspešnije, saopšteno je iz ove opštine.

Najbolji u svim kategorijama nagrađeni su probranim rastinjem na svečanosti održanoj 9. septembra u Kancelariji za mlade Gradske opštine Zemun.

U takmičenju je učestvovalo više od 60 prijavljenih građana Zemuna, javnih ustanova, škola i vrtića, a izbor najlepših zelenih prostora obavljen je u sedam kategorija: balkon, okućnica, zelena površina oko stambene zgrade, zelenilo oko predškolske ustanove, školsko dvorište, zelena površina javne ustanove, a dodeljene su i tri specijalne nagrade.

Odluku o najlepše uređenim zelenim prostorima u svakoj kategoriji doneo je žiri u skladu sa propozicijama.

Najlepše zelene površine oko stambenih zgrada su stambene zajednice u ulicama Jovana Stojsavljevića 53, Dragana Rakića 9 i u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 5.

Za najlepši balkon nagrađeni su Mile Ilić i Jula Kovačić, a za uređenje i održavanje balkona Doma za penzionere „Bežanijska kosa” Branislav Ilić.

Najlepše su, po mišljenju stručnog žirija, okućnice Tatjane Skakoski, Kristine Puzigaće i Evice Mihajlović.

U kategoriji najlepše uređenih školskih dvorišta nagrađena je OŠ „Sava Šumanović” i OŠ „Mihajlo Pupin”. Među vrtićima najšarmantnija i najveselija su dvorišta „Oaze” i „Bubamare”. Za najlepše uređeno dvorište javne ustanove izabran je Dom zdravlja „Zemun”. Specijalne nagrade uručene su Petru Bačiću, ugostiteljskom objektu „Kros on”, kao i Petru Lazareviću, koji su oplemenili prostore inovativnim idejama.