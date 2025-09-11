Slušaj vest

Prilikom obilaska osnovnih škola na teritoriji Novog Beograda, predsednica GO Novi Beograd Ivana Nikolić sa svojim timom uručila je đacima poklone dobrodošlice i poželela im uspešan početak školovanja.

– U razgovoru sa đacima čula sam njihova interesovanja, potrebe i očekivanja od školske godine, što nam je dragoceno, budući da planiramo puno aktivnosti zajedno sa Gradom Beogradom i resornim ministarstvom, kako bismo stvorili što bolje uslove u osnovnim školama na zadovoljstvo dece, roditelja i svih zaposlenih u obrazovnom sektoru. Tokom đačkog doba, pored znanja, stiču se nova prijateljstva, kao i uspomene koje se dugo pamte. Taj period je i priprema za život i zato svi zajedno treba da radimo na tome da deci bude što bezbrižniji i ugodniji. Nastavićemo sa besplatnim vannastavnim programima, poput sportskih i kreativnih radionica u kojima deca otkrivaju svoje sklonosti – rekla je Ivana Nikolić.

One je zahvalila nastavnicima i rukovodiocima školskih ustanova na dosadašnjem predanom radu, kao i na odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom u cilju daljeg unapređenja prostora za osnovce, što obuhvata sređivanje letnjih učionica, uređenje školskih igrališta i sve druge radove u okviru tekućeg održavanja školskih objekata. U prethodnom periodu, OŠ „Nadežda Petrović” dobila je novu ogradu, dok je Opština finansirala i radove u školi „Vlada Obradović Kameni” na Ledinama, koja je dobila okrečenu fasadu, sređen teren za mali fudbal, ogradu dvorišta, kao i teretanu na otvorenom u dvorištu škole. Opština je u školi „Kneginja Milica” finansirala radove na postavljenju hidroizolacije na delu krova i renoviranje dela mokrog čvora i kabina za toalet. Renoviranjem letnje učionice i postavljanjem nove ograde, lepše i bezbednije uslove za boravak dobili su i đaci OŠ „Novi Beograd”.

Danas su pokloni dobrodošlice podeljeni u osnovnim školama „ Novi Beograd”, „Duško Radović”, „Ratko Mitrović”, „Marko Orešković”, kao i u OŠ „Nadežda Petrović”. Predstavnici Gradske opštine Novi Beograd u narednim danima uručiće poklone i u svim drugim osmoletkama na teritoriji ove opštine.

Novi Beograd broji ukupno 21 osnovnu školu, a ove godine u školu je pošlo 2.337 novobeogradskih đaka prvaka, navodi se u saopštenju.