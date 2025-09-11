Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

  • Kostolac, PD "Proizvodnja, remont i montaža" 9-14 časova
  • Loznica, Vukov dom kulture 10-15 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Stari grad, Crveni krst Srbije 10-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPokažite danas humanost na delu na ovim mestima i nekome spasite život! Vaše malo znači puno!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradPokažite danas humanost na delu na ovim mestima i nekome spasite život! Vaše malo znači puno!
shutterstock_2525391413.jpg
BeogradPokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradPokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!
shutterstock-2311328237.jpg