Slušaj vest

U više beogradskih naselja večeras je došlo do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa zbog čega su ekipe JP "Srbijagas" izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova je najkasnije sutra do 20 časova, saopšteno je iz JP "Srbija gas" Novi Sad.

Bez redovne isporuke prirodnog gasa večeras oko 19.30 sati ostali su potrošači u Mirijevu, Karaburmi, Medakoviću i Braće Jerković.

Kako se objašnjava u saopštenju, do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa došlo je zbog oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini i to od strane trećeg lica, koje je izvodilo infrastrukturne radove.

JP „Srbijagas“ - Operator distributivnog sistema (ODS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema, a po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.