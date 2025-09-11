Slušaj vest

Tokom održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025", u periodu od 7. do 25. septembra, doći do privremenih obustava saobraćaja i izmena u radu javnog linijskog prevoza u Beogradu.

Do izmena će doći u ulicama Ušće, Bulevar Nikole Tesle, Bulevar Mihaјla Pupina, Džona Kenediјa i Trešnjin cvet, doći će do promena u radu liniјa

Od 7. septembra (00.00) do 25. septembra (12.00)

Potpuna obustava saobraćaja u Ulici ušće (ceo krug, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Nikole Tesle).

Linija 9A

Ka terminusu „Blok 72 /TC Euroazija/”: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište – dalje redovnom trasom.

U suprotnom smeru: redovna trasa.

Linija 60

Ka terminusu „Novi Beograd /Toplana/”: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište – dalje redovnom trasom.

U suprotnom smeru: redovna trasa.

Linija 60L se privremeno ukida (vozila saobraćaju na liniji 60).

Od 9. septembra (00.00) do 25. septembra (12.00)

Potpuna obustava saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle, od kružnog toka kod TC „Ušće” do raskrsnice sa Ulicom Trešnjin cvet.

Linije 15, 84, 704, 706, 707

U oba smera: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Ulica Trešnjin cvet – Bulevar Nikole Tesle – dalje redovnim trasama.

Napomena: u terminima kada je zatvoren Bulevar Mihajla Pupina (smer od grada), važe posebne izmene iz III faze.

Povremene obustave (11–19. septembar)

Zatvaranja važe:

11. septembar (08.30–20.00)

12–15. septembar (08.30–15.00)

16. septembar (08.30–20.00)

17. septembar (08.30–15.00)

18. septembar (08.30–20.00)

19. septembar (08.30–15.00)

Zatvorene ulice:

Bulevar Nikole Tesle (TC „Ušće” – Džona Kenedija),

Džona Kenedija (Nikole Tesle – Bulevar Mihajla Pupina),

Bulevar Mihajla Pupina (TC „Ušće” – Džona Kenedija, smer od grada),

Ulica ušće,

Ulica Trešnjin cvet i sve pristupne saobraćajnice. Izmene trasa linija:

Linija 15

Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla – dalje redovno.

Ka centru: Teodora Hercla – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod GO Novi Beograd – Brankov most – dalje redovno.

Linija 16

Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.

Ka Karaburmi: redovna trasa.

Linija 17

Ka Zemunu: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.

Ka Konjarniku: redovna trasa.

Linija 18

Ka Zemunu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.

Ka Pančevcu: redovna trasa.

Linija 65

Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – dalje redovno.

Ka Trgu Slavija: redovna trasa.

Linija 67

Ka Novom Beogradu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – dalje redovno.

Ka Zvezdari: redovna trasa.

Linija 71

Ka Novom Beogradu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti – dalje redovno.

Ka Bežaniji: redovna trasa.

Linije 72 i 75

Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – dalje redovno.

U suprotnom smeru: redovna trasa.

Linija 73

Ka Zemunu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna – dalje redovno.

Ka Bežanijskoj kosi: redovna trasa.

Linija 76

Ka Bežanijskoj kosi: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.

Ka Konjarniku: redovna trasa.

Linija 77

Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – dalje redovno.

Ka Petlovom brdu: redovna trasa.

Linija 78

Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.

Ka Zvezdari: trenutna privremena trasa ostaje na snazi.

Linija 82

Ka Novom Beogradu: redovna trasa.

Ka Padinskoj skeli: Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.

Linija 83

Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna – dalje redovno.

Ka Žarkovu: privremena trasa ostaje.

Linija 85

Ka Borči: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – dalje redovno.

Ka Zelenom vencu: redovna trasa.

Linije 84, 704, 706, 707

Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Glavna – dalje redovno.

Ka centru: Glavna – Avijatičarski trg – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – dalje redovno.

Linija 88

Ka Novom Železniku: redovna trasa.

Ka „Kej oslobođenja”: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Stevana Markovića – terminus.

Linije 610 i 611

Ka Surčinu: redovne trase.

Ka Zelenom vencu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.

Linija 613

Ka Surčinu: redovna trasa.

Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.

Linija 711

Ka Ugrinovcima: redovna trasa.

Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.

20. septembar (00.00–24.00)

Celodnevna obustava saobraćaja: Bulevar Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevar Mihajla Pupina (oba smera), Ulica ušće, Aleksinačkih rudara, Trešnjin cvet i okolne saobraćajnice.

Sve linije koje prolaze Novim Beogradom saobraćaju izmenjenim trasama preko: Bulevara Zorana Đinđića, Milentija Popovića, Narodnih heroja, Pariske komune, Tošinog bunara i okolnih ulica (detaljno kao u III fazi, ali u oba smera).

NOĆNI SAOBRAĆAJ – noć 19/20. septembar

15N - u oba smera: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – dalje redovno.

95N - u oba smera: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – dalje redovno.