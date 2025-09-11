DETALJAN PLAN PROMENE RADA JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU DO 15. SEPTEMBRA: Autobusi menjaju pravac, evo kako ćete stići do grada
Tokom održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025", u periodu od 7. do 25. septembra, doći do privremenih obustava saobraćaja i izmena u radu javnog linijskog prevoza u Beogradu.
Do izmena će doći u ulicama Ušće, Bulevar Nikole Tesle, Bulevar Mihaјla Pupina, Džona Kenediјa i Trešnjin cvet, doći će do promena u radu liniјa
Od 7. septembra (00.00) do 25. septembra (12.00)
Potpuna obustava saobraćaja u Ulici ušće (ceo krug, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Nikole Tesle).
Linija 9A
Ka terminusu „Blok 72 /TC Euroazija/”: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište – dalje redovnom trasom.
U suprotnom smeru: redovna trasa.
Linija 60
Ka terminusu „Novi Beograd /Toplana/”: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište – dalje redovnom trasom.
U suprotnom smeru: redovna trasa.
Linija 60L se privremeno ukida (vozila saobraćaju na liniji 60).
Od 9. septembra (00.00) do 25. septembra (12.00)
Potpuna obustava saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle, od kružnog toka kod TC „Ušće” do raskrsnice sa Ulicom Trešnjin cvet.
Linije 15, 84, 704, 706, 707
U oba smera: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Ulica Trešnjin cvet – Bulevar Nikole Tesle – dalje redovnim trasama.
Napomena: u terminima kada je zatvoren Bulevar Mihajla Pupina (smer od grada), važe posebne izmene iz III faze.
Povremene obustave (11–19. septembar)
Zatvaranja važe:
- 11. septembar (08.30–20.00)
- 12–15. septembar (08.30–15.00)
- 16. septembar (08.30–20.00)
- 17. septembar (08.30–15.00)
- 18. septembar (08.30–20.00)
- 19. septembar (08.30–15.00)
Zatvorene ulice:
- Bulevar Nikole Tesle (TC „Ušće” – Džona Kenedija),
- Džona Kenedija (Nikole Tesle – Bulevar Mihajla Pupina),
- Bulevar Mihajla Pupina (TC „Ušće” – Džona Kenedija, smer od grada),
- Ulica ušće,
- Ulica Trešnjin cvet i sve pristupne saobraćajnice.
Izmene trasa linija:
Linija 15
Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla – dalje redovno.
Ka centru: Teodora Hercla – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod GO Novi Beograd – Brankov most – dalje redovno.
Linija 16
Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.
Ka Karaburmi: redovna trasa.
Linija 17
Ka Zemunu: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.
Ka Konjarniku: redovna trasa.
Linija 18
Ka Zemunu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.
Ka Pančevcu: redovna trasa.
Linija 65
Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – dalje redovno.
Ka Trgu Slavija: redovna trasa.
Linija 67
Ka Novom Beogradu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – dalje redovno.
Ka Zvezdari: redovna trasa.
Linija 71
Ka Novom Beogradu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti – dalje redovno.
Ka Bežaniji: redovna trasa.
Linije 72 i 75
Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – dalje redovno.
U suprotnom smeru: redovna trasa.
Linija 73
Ka Zemunu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna – dalje redovno.
Ka Bežanijskoj kosi: redovna trasa.
Linija 76
Ka Bežanijskoj kosi: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.
Ka Konjarniku: redovna trasa.
Linija 77
Ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – dalje redovno.
Ka Petlovom brdu: redovna trasa.
Linija 78
Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – dalje redovno.
Ka Zvezdari: trenutna privremena trasa ostaje na snazi.
Linija 82
Ka Novom Beogradu: redovna trasa.
Ka Padinskoj skeli: Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.
Linija 83
Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna – dalje redovno.
Ka Žarkovu: privremena trasa ostaje.
Linija 85
Ka Borči: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – dalje redovno.
Ka Zelenom vencu: redovna trasa.
Linije 84, 704, 706, 707
Ka Zemunu: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Glavna – dalje redovno.
Ka centru: Glavna – Avijatičarski trg – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – dalje redovno.
Linija 88
Ka Novom Železniku: redovna trasa.
Ka „Kej oslobođenja”: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Stevana Markovića – terminus.
Linije 610 i 611
Ka Surčinu: redovne trase.
Ka Zelenom vencu: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.
Linija 613
Ka Surčinu: redovna trasa.
Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.
Linija 711
Ka Ugrinovcima: redovna trasa.
Ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – terminus.
20. septembar (00.00–24.00)
Celodnevna obustava saobraćaja: Bulevar Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevar Mihajla Pupina (oba smera), Ulica ušće, Aleksinačkih rudara, Trešnjin cvet i okolne saobraćajnice.
Sve linije koje prolaze Novim Beogradom saobraćaju izmenjenim trasama preko: Bulevara Zorana Đinđića, Milentija Popovića, Narodnih heroja, Pariske komune, Tošinog bunara i okolnih ulica (detaljno kao u III fazi, ali u oba smera).
NOĆNI SAOBRAĆAJ – noć 19/20. septembar
15N - u oba smera: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – dalje redovno.
95N - u oba smera: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – dalje redovno.
706N i 707N - u oba smera: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Avijatičarski trg – dalje redovno.