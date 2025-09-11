Slušaj vest

U Beogradu je ovog jutra krkljanac a najveće gužve beleže se na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu dok su trake ka centru grada prohodne.

GSP saobraća normalno, po uobičajenom redu vožnje za ovo doba dana.

AMSS upozorava na mokre kolovoze i jake udare vetra

Promenljivo i nestabilno vreme sa padavinama danas će uslovljavati mokre kolovoze, a jak vetar u košavskim području, na jugu Banata i donjem Podunavlju dodatno će otežavati vožnju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

AMSS posebno upozorava vozače kamiona i autobusa da će jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacima i prevojima uticati na zanošenje vozila.

Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja sabraćaja.

Na naplatnim rampama od jutros nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na prelazima Batrovci čekaju oko pet sati.