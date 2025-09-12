Zbog izvođenja radova JKP GSP „Beograd“ na pregledu i sanaciji tramvajske pruge u kružnom toku Trga Slavija, u okviru faze 1 u periodu od 13. septembra od 00.30 časova do 15. septembra do 03.30 časova, menja se režim rada linija javnog gradskog prevoza na sledeći način: