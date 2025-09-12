Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, danas od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Vojvođanskoj ulici (parna i neparna strana), od skretanja za Aerodrom „Nikola Tesla” do kraja ulice, i u naselju Surčin, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Isključenja vode
OVAJ DEO SURČINA DANAS BEZ VODE ČITAV DAN: Od 9 do 22 časa, umanjen pritisak i na Ledinama
Slušaj vest
Umanjen pritisak u najavljenom vremenu osetiće potrošači u naselju Ledine. Za najnužnije potrebe za pitkom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs, saopšteno je iz ovog komunalnog preduzeća.
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši