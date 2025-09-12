Slušaj vest

Umanjen pritisak u najavljenom vremenu osetiće potrošači u naselju Ledine. Za najnužnije potrebe za pitkom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs, saopšteno je iz ovog komunalnog preduzeća.

Kurir.rs/Beograd.rs

