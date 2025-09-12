DANAS BEZ STRUJE DELOVI 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Dorćol, Bulevar, Glavna u Zemunu... Isključenja kreću od 8.30 sati
Isključenja počinju od 8.30, a ovo je spisak ulica:
Stari grad
08:30 - 14:00 DUNAVSKI KEJ: 1-7, TADEUŠA KOŠĆUŠKA: BB,BB,66-88,63-63,87-89,
Zvezdara
09:30 - 17:00 BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240, KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73, SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,
Voždovac
08:30 - 14:00 GORNjOMILANOVAČKA: 2-2b,1-9, JASENIČKA: 24-42,27-31, MAHMUT IBRAHIMPAŠIĆA: 3-5, RADA NEIMARA: 71,75-83, SVETOANDREJSKA: 2-6,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 125-125i,
Zemun
08:00 - 15:00 DAVIDOVIĆEVA: 1-3, GLAVNA : 8,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Veliko polje: GORNjI KRAJ: 48B, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 53B-53G,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 2-20,24-28,32-46,3-17, KOSOVSKA: 2-26,30,34-40,1-37, ORAČKA: 64, SKOPLjANSKA: 24-34,38,42-60,23-35,41-57, VASE POJCA: 1, VIDOVDANSKA: 16DJ-42B,13A-15F,19A-35M,41, VOJVOĐANSKA: 101,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Naseljeno mesto Zagrađe zaseok Bogdanovići.
09:00 - 13:00 Nikole Vijačića 12-26, Dositeja Obradovića 46,60,61 i Sime Rovinskog 14.
