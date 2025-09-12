Na pijaci „Zeleni venac” prvi put će biti održan „Bazar zanatstva” u subotu i nedelju, 13. i 14. septembra, od 8 do 16 časova, u organizaciji Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace”.
ko voli pijacu, uživaće
BAZAR ZANATSTVA NA PIJACI ZELENI VENAC: Sjajna vikend prilika za druženje s porodicom i kupovinu unikatnih darova
Slušaj vest
Na bazaru će biti izloženi različiti proizvodi od ručno rađenog nakita, akvarela, kozmetike, heklanog programa, torbi do slatkih napitaka, džemova i još mnogo toga. Svaki izloženi predmet pažljivo je izrađen i unikatan.
Idealna prilika da otkrijete jedinstvene i ručno rađene proizvode, pronađete savršene poklone za sebe i svoje najmilije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši