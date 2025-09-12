Slušaj vest

Na bazaru će biti izloženi različiti proizvodi od ručno rađenog nakita, akvarela, kozmetike, heklanog programa, torbi do slatkih napitaka, džemova i još mnogo toga. Svaki izloženi predmet pažljivo je izrađen i unikatan.

Idealna prilika da otkrijete jedinstvene i ručno rađene proizvode, pronađete savršene poklone za sebe i svoje najmilije.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaOVO SU 3 NAJPRODAVANIJA PROIZVODA NA VRANJSKOJ PIJACI: Evo i kolike su cene, domaćice merkaju paradajz i papriku za zimnicu (FOTO)
PIJAC1.jpg
SrbijaTEGLA AJVARA IDE I DO 1.000, LIMANSKA PIJACA U NOVOM SADU PUNA KAO BROD: Vreme je za pripremu zimnice, a na pijaci nema čega nema! Evo i kolike su cene (FOTO)
IMG-20250907-WA0040.jpg
BeogradNA PIJACI "VIDIKOVAC“ NAJVEĆA PRODAJA DOMAĆE PAPRIKE: Najpoznatiji proizvođači iz Srbije ponudiće svoje proizvode
Sve sto mi treba je na pijaci.JPG
Beograd"ZAPOČNI SVOJ BIZNIS NA PIJACI" Objavljen oglas za zakup tezgi na beogradskim pijacama
Pijaca i tezge sa voćem i povrćem