DAME, NE PROPUSTITE ŠANSU DA SE BESPLATNO PREGLEDATE ZA VIKEND! Dođite ispred opštine Novi Beograd, ovaj ultrazvučni pregled namenjen je ženama do 45 godina
Pregledi će biti održani na platou Opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167 za vikend, 13. i 14. septembra, od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda vršiće se na licu mesta, na platou GO Novi Beograd, od 11.30 do 12 časova.
Pregledi, namenjeni ženama do 45 godina starosti, biće organizovani u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, koja je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom.
Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog, čime se osigurava visok nivo profesionalnosti i preciznosti u pružanju zdravstvene usluge.
Ovo je peti „Karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki” ispred zgrade GO Novi Beograd, a poslednji je održan u aprilu, kada je priliku za pregled u pokretnoj ambulanti iskoristio veliki broj žena.
Kurir.rs