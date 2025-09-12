Slušaj vest

Pregledi će biti održani na platou Opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167 za vikend, 13. i 14. septembra, od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda vršiće se na licu mesta, na platou GO Novi Beograd, od 11.30 do 12 časova.

Pregledi, namenjeni ženama do 45 godina starosti, biće organizovani u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, koja je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom.

Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog, čime se osigurava visok nivo profesionalnosti i preciznosti u pružanju zdravstvene usluge.

Ovo je peti „Karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki” ispred zgrade GO Novi Beograd, a poslednji je održan u aprilu, kada je priliku za pregled u pokretnoj ambulanti iskoristio veliki broj žena.