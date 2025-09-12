Slušaj vest

Cilj ove manifestacije je jačanje roditeljskih veština, unapređenje podrške porodicama, bolja informisanost građana o dostupnim merama pomoći, kao i promocija partnerstva lokalnih zajednica i države u oblasti porodične i demografske politike.

Karavan je okupio veliki broj učesnika.

U revijalnom delu organizovana je trka „Puzijada” za više od 80 beba. Mali takmičari dobili su medalje, diplome i poklon pakete. Takođe, najmlađa tri takmičara nagrađena su dečijim auto-sedištima, koje je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja. U okviru programa održana je Školica za trudnice i tate, kao i kraća obuka za korišćenje auto-sedišta.

Prisutne je pozdravila predsednica Skupštine Gradske opštine Zemun i predsednica opštinskog Saveta za brigu o deci i porodici Andrijana Kukolj.

– Savet za brigu o deci i porodici Gradske opštine Zemun ima veliku podršku resornog ministarstva. Nastavićemo da sprovodimo sve mere populacione politike, kako bismo pomogli mladim roditeljima, ali i kako bi nas bilo što više. Svi koji su ovde sa nama na „Karavanu roditeljstva” poneće, pored vrednih poklona, i pregršt uspomena – rekla je Andrijana Kukolj.

Ona je tom prilikom naglasila da roditelji već znaju da Opština poklanja bebi-pakete za male Zemunke i Zemunce, novogodišnje paketiće, dečja auto-sedišta, rančeve i školski pribor za đake prvake. Takođe, Opština sprovodi edukativni projekat „Malac u lokalnoj zajednici”, nagrađuje Vukovce i najbolje učenike na republičkim i međunarodnim školskim takmičenjima, organizuje „Dane porodice” i raznovrsne edukativno-zabavne radionice za decu i omladinu.

Programi „Karavana roditeljstva” se realizuju u lokalnim samoupravama širom Srbije, a u razgovoru sa učesnicima organizatori su stekli bolji uvid u potrebe roditelja na lokalu.