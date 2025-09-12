Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

  • Novi Beograd, Delta city, autobus 11-15 časova
  • Čukarica, Požeška ulica, ispred Doma zdravlja, autobus 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNA BRANKOVOM MOSTU SVE STOJI, KOLONE NEPREGLEDNE: Krkljanac u smeru za Novi Beograd, vozila mile (FOTO)
Screenshot 2025-09-11 100228.png
BeogradDETALJAN PLAN PROMENE RADA JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU DO 15. SEPTEMBRA: Autobusi menjaju pravac, evo kako ćete stići do grada
IMG_20250703_200526.jpg
BeogradTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U LISOVIĆU KOD BARAJEVA: Dvoje povređenih, mladić hitno prevezen na reanimaciju VMA
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg
BeogradI DEO KNEZ MIHAILOVE DANAS BEZ STRUJE: Isključenja u delovima 8 beogradskih opština
strujomer-brojilo-struja.jpg