Popodnevni špic je uveliko u toku širom Beograda, ali se najviše oseti na ulazu u prestonicu, tačnije u Batajnici.

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "192_rs", najteže je na ulazu, kod Batajničke petlje u smeru ka Beogradu.

- Kolona je duga više kilometara - dodaje se.

Radovi na sanaciji dilatacionih spojnica

- Od 11.09. od 9.30 časova do 15.09.2025. godine do 9 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodiće se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica, na km 176+153,50, na državnom putu I A reda broj 1, most u petlji Batajnica - navodi se i dodaje u saopštenju:

- U zoni radova, desna konstrukcija mosta u petlji Batajnica u smeru ka Beogradu, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.