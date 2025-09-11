Slušaj vest

Pilot projekat za unapređenje odgovornog odnosa vlasnika pasa prema ljubimcima i okolini u cilju rešavanja problema psećeg izmeta na javnim površinama:

Kampanja je deo šire inicijative za unapređenje komunalnog reda i čistoće.

Opština Stari grad, u saradnji sa partnerima, na jesen kreće u realizaciju pilot projekta uklanjanja psećeg izmeta kako bi ovaj deo grada bio čistiji i bezbedniji.

U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a na inicijativu udruženja građana Animal Rescue Serbia, biće pokrenuta kampanja za rešavanje jednog od izazova odgovornog vlasništva kućnih ljubimaca – uklanjanje psećeg izmeta sa ulica i javnih zelenih površina. Opravdanost ove inicijative se nalazi i u dobro poznatim podacima humane i veterinarske medicine. Naime, u izmetu pasa se mogu naći različite vrste mikroorganizama i parazita koje su sposobne da inficiraju i izazovu oboljevanje i ljudi i životinja (bolesti iz grupe zoonoza). U tom smislu, posebno mesto pripada zoonotskim parazitima jer su psi domaćini velikog broja ovih uzročnika čija se jaja eliminišu u spoljašnju sredinu preko izmeta.

Iako je većini vlasnika jasno koliko je važno da se počisti ono što pas iza sebe ostavi, pojedine slike ili situacije sa starogradskih ulica govore suprotno.

Za ovu vrstu neodgovornog vlasništva već postoji propisana mera novčanog kažnjavanja, koja će se pojačano sprovoditi u kasnijim fazama ovog projekta. Kao oni kojima je povereno upravljanje opštinom i javnim površinama, radićemo na podizanju svesti i edukaciji o važnosti čišćenja za ljubimcem.

Opština Stari grad sprovodi redovne velike godišnje akcije čišćenja kako bi se očuvala životna sredina, higijena i lepota gradskog jezgra, i kako bi se svi stanovnici i ljubimci, koji žive na teritoriji opštine, osećali dobro u svojim svakodnevnim aktivnostima. Opština Stari grad je ogledalo celog Beograda, s obzirom na to da je veliki broj centralnih gradskih ulica na ovoj opštini i da njima svakodnevno prolaze turisti i drugi gosti u gradu.

Zato je ova inicijativa, predložena od strane udruženja Animal Rescue Serbia, a prepoznata od strane Republičkog sekretarijata za javne politike, važna. Pored opštine Stari grad, ovaj projekat je podržao veliki broj partnera pa će tako biti uključeni javno komunalna preduzeća Veterina Beograd, Zelenilo-Beograd, Gradska čistoća, kao i Školska uprava Beograd, zatim Gradski zavod za javno zdravlje – Beograd i Komunalna milicija. Ipak, najznačajniji doprinos tome da na starogradskim ulicama više nema psećeg izmeta treba da daju upravo vlasnici kućnih ljubimaca – buđenje svesti o tome koliko je značajno biti odgovoran prema sopstvenom psu, ali i okolini.