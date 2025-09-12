Služba Hitne pomoći je tokom noći u Beogradu imala 102 intervencije, od čega 20 na javnom mestu, rečeno je iz službe.
Burna noć
SAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU: Muškarac sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, oglasila se Hitna pomoć
Slušaj vest
Kasno sinoć dogodila se saobraćajna nezgoda na Pupinovom mostu u smeru iz Zemuna ka Borči, u kojoj je teške traume zadobio muškarac star oko 45 godina, piše Tanjug.
On je potom prevezen u Urgentni centar.
Hitnoj pomoći su se tokom noći najčešće za pomoć i savet javljali hronični bolesnici.
Reaguj
Komentariši