Kasno sinoć dogodila se saobraćajna nezgoda na Pupinovom mostu u smeru iz Zemuna ka Borči, u kojoj je teške traume zadobio muškarac star oko 45 godina, piše Tanjug.

On je potom prevezen u Urgentni centar.

Hitnoj pomoći su se tokom noći najčešće za pomoć i savet javljali hronični bolesnici.

