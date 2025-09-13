OVE LINIJE SUTRA MENJAJU TRASU ZBOG "ZEMUNSKOG POLUMARATONA" Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 sati
Sekretarijat za javni prevoz obavestio je građane da će zbog održavanja sportske manifestacije “4. Zemunski polumaraton”, koja se održava u nedelju, 14. septembra, doći do izmena u radu javnog prevoza u tom delu grada. Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 časova.
Izmenjene trasa linija:
Linija 15 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.
Linije 17 i 73 – oba smera: Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom.
Linija 45 – oba smera: Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.
Linije 81 i 81L – oba smera: Bulevarom maršala Tolbuhina, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.
Linije 82, 88, 610 i 611 – saobraćaju skraćenom trasom od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)" ka perifernim terminusima.
Linija 83 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.
Linije 84, 704, 706 i 707 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom.
Linija 85 – oba smera: Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.
Linije 703, 705 i 706E – saobraćaju skraćenom trasom do okretnice "Zemun (Bačka)".
Na svim izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta.
Sekretarijat napominje da je u pitanju okvirni plan organizacije linija, te da mogući manji odstojeći zavise od situacije na terenu.