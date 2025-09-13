Slušaj vest

Sekretarijat za javni prevoz obavestio je građane da će zbog održavanja sportske manifestacije “4. Zemunski polumaraton”, koja se održava u nedelju, 14. septembra, doći do izmena u radu javnog prevoza u tom delu grada. Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 časova.

Izmenjene trasa linija:

Linija 15 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.

Linije 17 i 73 – oba smera: Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

Linija 45 – oba smera: Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.

Linije 81 i 81L – oba smera: Bulevarom maršala Tolbuhina, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.

Linije 82, 88, 610 i 611 – saobraćaju skraćenom trasom od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)" ka perifernim terminusima.

Linija 83 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.

Linije 84, 704, 706 i 707 – oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

Linija 85 – oba smera: Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom.

Linije 703, 705 i 706E – saobraćaju skraćenom trasom do okretnice "Zemun (Bačka)".

Na svim izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta.

Sekretarijat napominje da je u pitanju okvirni plan organizacije linija, te da mogući manji odstojeći zavise od situacije na terenu.

Ne propustiteBeogradPRIVREMENO SE UKIDAJU 3 TRAMVAJSKE LINIJE: Radovi na Slaviji od 13. septembra
Slavija
BeogradDETALJAN PLAN PROMENE RADA JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU DO 15. SEPTEMBRA: Autobusi menjaju pravac, evo kako ćete stići do grada
IMG_20250703_200526.jpg
BeogradIzmene saobraćaja zbog vojne parade u Beogradu: Kada počinju i koje ulice će biti zatvorene - detaljan spisak ulica
IMG_20250728_194636.jpg
BeogradIZMENE NA LINIJAMA JAVNOG PREVOZA ZBOG VOJNE PARADE U BEOGRADU: Promene od danas pa do 25. septembra, obustavlja se saobraćaj u ovim ulicama
IMG_20250703_200808.jpg