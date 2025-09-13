Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije saopštila je da će danas, zbog planiranih radova na mreži, više opština u Beogradu privremeno ostati bez električne energije.

U opštini Stari Grad struje neće biti u periodu od 8.30 do 14 sati u delovima Dunavskog keja i u ulici Tadeuša Košćuška.

Na Zvezdari se isključenja očekuju od 9.30 do 17 sati u delovima Bregalničke, Bulevara kralja Aleksandra, Kajmakčalanske i ulice Silvija Kranjčevića.

Na Voždovcu od 8.30 do 14 sati bez struje će biti delovi ulica Gornjomilnovačke, Jaseničke, Mahmut Ibrahimpašića, Rada Neimara i Svetoandreјske.

U Novom Beogradu isključenja su planirana u Bulevaru Zorana Đinđića i u Vojvođanskoj ulici, u vremenu od 8.30 do 11.30, odnosno od 9 do 13 časova.

Na teritoriji Zemuna od 8 do 15 časova struje neće biti u pojedinim delovima Davidovićeve i Glavne ulice.

U Obrenovcu, naselje Veliko Polje i deo Srednjeg kraja biće bez struje od 9 do 17 sati.

U Lazarevcu od 9 do 13 časova isključenja su planirana u ulici Nikole Vijačića, a od 9 do 17 časova u Dositeja Obradovića, Simi Rovinskoga i zaseoku Bogdanovići u naselju Zagrađe.