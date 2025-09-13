ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Evo koji delovi grada danas ostaju bez električne energije
Elektrodistribucija Srbije saopštila je da će danas, zbog planiranih radova na mreži, više opština u Beogradu privremeno ostati bez električne energije.
U opštini Stari Grad struje neće biti u periodu od 8.30 do 14 sati u delovima Dunavskog keja i u ulici Tadeuša Košćuška.
Na Zvezdari se isključenja očekuju od 9.30 do 17 sati u delovima Bregalničke, Bulevara kralja Aleksandra, Kajmakčalanske i ulice Silvija Kranjčevića.
Na Voždovcu od 8.30 do 14 sati bez struje će biti delovi ulica Gornjomilnovačke, Jaseničke, Mahmut Ibrahimpašića, Rada Neimara i Svetoandreјske.
U Novom Beogradu isključenja su planirana u Bulevaru Zorana Đinđića i u Vojvođanskoj ulici, u vremenu od 8.30 do 11.30, odnosno od 9 do 13 časova.
Na teritoriji Zemuna od 8 do 15 časova struje neće biti u pojedinim delovima Davidovićeve i Glavne ulice.
U Obrenovcu, naselje Veliko Polje i deo Srednjeg kraja biće bez struje od 9 do 17 sati.
U Lazarevcu od 9 do 13 časova isključenja su planirana u ulici Nikole Vijačića, a od 9 do 17 časova u Dositeja Obradovića, Simi Rovinskoga i zaseoku Bogdanovići u naselju Zagrađe.
Iz Elektrodistribucije poručuju da su isključenja neophodna zbog radova i da može doći do manjih odstupanja u predviđenim satnicama.