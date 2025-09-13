Slušaj vest

„Bazar zanatstva” biće održan prvi put na pijaci „Zeleni venac” ovog vikenda, 13. i 14. septembra, od 8 do 16 časova, u organizaciji Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace”, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Na bazaru će biti izloženi proizvodi od akvarela, kozmetike, zatim ručno rađen nakit, heklani program, torbe, pa sve do slatkih napitaka, džemova i još mnogo toga. Svaki izloženi predmet pažljivo je izrađen i unikatan.