Slušaj vest

„Bazar zanatstva” biće održan prvi put na pijaci „Zeleni venac” ovog vikenda, 13. i 14. septembra, od 8 do 16 časova, u organizaciji Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace”, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Na bazaru će biti izloženi proizvodi od akvarela, kozmetike, zatim ručno rađen nakit, heklani program, torbe, pa sve do slatkih napitaka, džemova i još mnogo toga. Svaki izloženi predmet pažljivo je izrađen i unikatan.

Ovo je idealna prilika da posetioci otkriju jedinstvene i ručno rađene proizvode, pronađu savršene poklone za sebe i najmilije, poručuju iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Ne propustiteBeogradSAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU: Muškarac sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, oglasila se Hitna pomoć
hitna-pomoc-noc-3.jpg
BeogradPRIVREMENO SE UKIDAJU 3 TRAMVAJSKE LINIJE: Radovi na Slaviji od 13. septembra
Slavija
BeogradNa ovim mestima možete danas pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo znači puno!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradDANAS BEZ STRUJE DELOVI 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Dorćol, Bulevar, Glavna u Zemunu... Isključenja kreću od 8.30 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg