Beograd
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA VOŽDOVCU: Oboren pešak, nepomično leži - hitno prebačen u bolnicu! Stvaraju se velike gužve
Slušaj vest
U Bulevaru JNA kod parka Jajinci, danas oko 16 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren pešak.
Prema rečima svedoka koji su zvali policiju i lekare Hitne pomoći, osoba ne daje znake života.
Na ovom delu puta stvaraju se gužve i za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nezgode.
Prema poslednjim informacijama, povređen se vozi u bolnicu.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši