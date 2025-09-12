Slušaj vest

U Bulevaru JNA kod parka Jajinci, danas oko 16 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren pešak.

Prema rečima svedoka koji su zvali policiju i lekare Hitne pomoći, osoba ne daje znake života.

Na ovom delu puta stvaraju se gužve i za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nezgode.

Prema poslednjim informacijama, povređen se vozi u bolnicu.

