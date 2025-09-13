Beograd
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Masovna tuča i saobraćajne nesreće, Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta
Hitna pomoć u Beogradu imala je burnu noć, 106 intervencija, od toga 23 na javnim mestima.
Na Novom Beogradu, u Ulici Jurija Gagarina, oboren je pešak. Žena (70) prevezena je u Urgentni centar.
U Višnjičkoj ulici povređen je motorista, srećom lakše.
U masovnoj tuči u Ulici vojvode Vlahovića, povređena su četvorica muškaraca. Kako saznajemo, grupa huligana upala je u jedan lokal i napala goste. Detaljnije o tome pročitajte klikom ovde.
Tokom noći, najviše poziva Hitnoj pomoći upućivali su srčani bolesnici i astmatičari.
