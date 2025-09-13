EVAKUISANO VIŠE OD 200 GOSTIJU SA SPLAVA U BEOGRADU Drama na Savi: Intervenisala rečna policija, sprečena tragedija
Beogradska rečna policija sinoć je sprečila potencijalnu tragediju na reci Savi, kada je tokom redovnog patroliranja uočila da je terasa splava "Veslački klub" preopterećena brojem ljudi i opasno nagnuta ka površini vode.
Kako se saznaje, zbog ozbiljne opasnosti da voda prodre na konstrukciju, na lice mesta su odmah upućene dodatne policijske snage, a o događaju su obaveštene i nadležne službe. Po naređenju stručnih ekipa, posetioci su evakuisani i svi su bezbedno napustili objekat pre nego što je došlo do većih posledica.
Na splavu se u tom trenutku nalazilo više od 200 mladih ljudi, potvrdio je menadžer objekta.
Inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove bezbednosti plovidbe utvrdiće da li je splav uopšte registrovan i da li poseduje sve dozvole za rad, dok će ostale nadležne institucije ispitati poštovanje zakonskih propisa.
Zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije, sprečena je nesreća većih razmera, a istraga će pokazati ko je odgovoran za ugrožavanje bezbednosti gostiju.
