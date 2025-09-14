Slušaj vest

Distrebutivno područje Elektrodistribucije Beograd obaveštava korisnike da će danas biti izvedeni radovi na elektrodistributivnoj mreži koji će dovesti do privremenih isključenja električne energije u određenim ulicama.

Palilula:

08:30 - 14:00

  • Ivankovačka: 14-16, 15-17, 37-43, 53-55
  • Kneza Danila: 38, 42-54
  • Starine Novaka: 22
  • Vladetina: 5-7
  • Naselje Beograd: Kraljice Marije: 1-5, 3

Savski venac:

12:00 - 15:00

  • Bulevar Vojevođe Mišića: 37-39
  • Koste Glavinića: 8A

Voždovac:

09:00 - 12:00

  • Bulevar Oslobođenja: 153-155A
  • Generala Anrija: 31-37

U slučaju ranijeg završetka radova, napajanje će biti obnovljeno pre planiranog vremena. Ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni, radovi se mogu odložiti.

Ne propustiteBeogradEVAKUISANO VIŠE OD 200 GOSTIJU SA SPLAVA U BEOGRADU Drama na Savi: Intervenisala rečna policija, sprečena tragedija
6111111111111.jpg
BeogradTEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Masovna tuča i saobraćajne nesreće, Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta
IMG_20250509_221126.jpg
BeogradOVE LINIJE SUTRA MENJAJU TRASU ZBOG "ZEMUNSKOG POLUMARATONA" Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 sati
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (37).JPG
BeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA VOŽDOVCU: Oboren pešak, nepomično leži - hitno prebačen u bolnicu! Stvaraju se velike gužve
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg