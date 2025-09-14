Beograd
DANAS BEZ STRUJE OVI DELOVI BEOGRADA: Isključenja zbog radova počinju u 8.30 sati
Distrebutivno područje Elektrodistribucije Beograd obaveštava korisnike da će danas biti izvedeni radovi na elektrodistributivnoj mreži koji će dovesti do privremenih isključenja električne energije u određenim ulicama.
Palilula:
08:30 - 14:00
- Ivankovačka: 14-16, 15-17, 37-43, 53-55
- Kneza Danila: 38, 42-54
- Starine Novaka: 22
- Vladetina: 5-7
- Naselje Beograd: Kraljice Marije: 1-5, 3
Savski venac:
12:00 - 15:00
- Bulevar Vojevođe Mišića: 37-39
- Koste Glavinića: 8A
Voždovac:
09:00 - 12:00
- Bulevar Oslobođenja: 153-155A
- Generala Anrija: 31-37
U slučaju ranijeg završetka radova, napajanje će biti obnovljeno pre planiranog vremena. Ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni, radovi se mogu odložiti.
