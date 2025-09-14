Slušaj vest

Peti po redu Dan tradicije, kojim se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održaće se danas, a centralni deo manifestacije realizovaće se u okviru manifestacije „Beogradsko leto“ na Kalemegdanu, dok će prateći program biti organizovan na Novom Beogradu, u Bloku 44, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd i Udruženja koreografa narodnih igara Srbije.

Centralni deo manifestacije održaće se u centru Beograda, na Kalemegdanu, uz svečanu povorku učesnika obučenih u narodne nošnje i glavni muzičko-scenski program, saopštio je danas Dečji kulturni centar Beograd.

Defile učesnika kreće u 17.15 časova od Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ i završava se kod Spomenika zahvalnosti Francuskoj, gde će od 17.30 časova početi muzičko-scenski program.

Hor Dečjeg kulturnog centra Beograd otvoriće manifestaciju himnom Srbije, a potom će otpevati splet etno numera.

Pored nastupa reprezentativnog gradskog dečijeg hora, na koncertu će učestvovati i Umetnički centar „Talija“, KUD „Despot Stefan“ i KUD „Folklor je više od igre“, koji će kroz muziku i pokret predstaviti našu tradicionalnu igru.

Na istom mestu od 17 do 19 časova najmlađa publika, sa svojim porodicama, moći će da učestvuje u likovnoj radionici „Tradicija priča priču“ i u radionici veza „Vezuljak i čvoruljak“.

Na likovnoj radionici učesnici će zamisliti da je tvrđava Kalemegdana živa i da im priča svoju priču o svim vremenima i ljudima koje je videla, kao i o ornamentima koji su nasleđe našeg naroda.

Svaki učesnik ilustrovaće jedan deo te priče - jedan ornament, koji će se na kraju spojiti u jednu zajedničku sliku (ćilim).

Na radionici „Vezuljak i čvoruljak“, inspirisani srpskim kulturno-umetničkim nasleđem i srednjevekovnom ornamentikom tokom radionice, deca će imati priliku da nauče kako da naprave ukrasni vez.

Prateći program manifestacije održaće se na Novom Beogradu, na velikoj sceni u 44. bloku, u Gandijevoj ulici, sa početkom u 10.00 časova.

Učesnici u narodnim nošnjama će defilovati šetalištem Lazaro Kardenasa do velike scene, na kojoj će od 10.30 početi koncert, a u muzičko-scenskom programu učestvovaće dečji horovi, pevači i folklorni ansambli iz Beograda, ali i iz drugih gradova u Srbiji.

Istovremeno, manifestacija će biti realizovana i u dijaspori i rasejanju, što će moći da se vidi na sajtu www.dantradicije.rs.