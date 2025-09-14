"ZEMUNSKI POLUMARATON" MENJA SAOBRAĆAJ Evo kojim će trasama saobraćati ove linije
Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja sportske manifestacije "4. Zemunski polumaraton", koja je na programu sutra, u nedelju, 14. septembra, biti izmenjen javni prevoz u tom delu grada.
Navode da će u periodu od 8 do 14 časova važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza.
Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije tako što će vozila sa linije 15 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama.
Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 81 i 81L će u oba smera saobraćati Bulevarom maršala Tolbuhina, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnim trasama.
Skraćenim trasama će saobraćati vozila sa linija 82, 88, 610 i 611 i to od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)" ka perifernim terminusima.
Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama.
Takođe, vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 703, 705 i 706E će saobraćati na skraćenim trasama do okretnice "Zemun (Bačka)".
Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a.
U saopštenju Sekretarijata za javni prevoz navodi se da je u pitanju okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, tako da može doći i do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.