Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja sportske manifestacije "4. Zemunski polumaraton", koja je na programu sutra, u nedelju, 14. septembra, biti izmenjen javni prevoz u tom delu grada.

Navode da će u periodu od 8 do 14 časova važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza.

Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije tako što će vozila sa linije 15 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 81 i 81L će u oba smera saobraćati Bulevarom maršala Tolbuhina, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnim trasama.

Skraćenim trasama će saobraćati vozila sa linija 82, 88, 610 i 611 i to od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)" ka perifernim terminusima.

Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama.

Takođe, vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 703, 705 i 706E će saobraćati na skraćenim trasama do okretnice "Zemun (Bačka)".

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a.

U saopštenju Sekretarijata za javni prevoz navodi se da je u pitanju okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, tako da može doći i do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.

