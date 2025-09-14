Ta služba intervenisala je kod dve saobraćajne nezgode , u kojima su konstatovane lakše povrede. Ukupno je intervenisala 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema sugrađana.

U taj broj je uključena i 31 intervencija na javnim mestima a, kako su u Hitnoj pomoći rekli, velikim delom zbog preterivanju u alkoholu i manjih tuča.