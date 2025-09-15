SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Zakazana za petak, 19. septembar, evo šta je sve na dnevnom redu
Na dnevnom redu biće predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada, među kojima su Predlog plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom”, Plan detaljne regulacije za privredni park uz deonicu auto-puta E75 Batajnica, Predlog plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih sadržaja severno od Dobanovačkog puta, Predlog plana detaljne regulacije prostorne celine Dedinje na Senjaku, za blokove 29, 31 i 33, Predlog izmene Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac – naselje ,,Padina” za makrograđevinski park, kao i nekoliko predloga odluka o izradi planova detaljne regulacije.
Pred odbornicima je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. godinu jednog broja javnih preduzeća, Predlog odluke o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda.
Odbornici će odlučivati i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa 3. Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog gradskog prevoza putnika na delu radijalnih-poteznih linija na teritoriji gradskih opština Grocka i Zvezdara (potez 300) i Voždovac (potez 400), Čukarica i Rakovica (potez 500) i na delu linija sa pretežnom dužinom trase na navedenim opštinama, uključujući i gradsku opštinu Savski venac.
Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju sistema javnih bicikala na teritoriji grada Beograda, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i kineskog grada Sjamena.
Kurir.rs/Beograd.rs