Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, u ponedeljak, 15. septembra 2025. godine, potrošači će bez vode biti od 9 do 18 sati.
BEZ VODE DANAS OVAJ DEO ZEMUNA: Od ujutru pa do 18 sati, spremite zalihe!
Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Magistratskom trgu,
Masarikovom trgu od Gospodske do Beogradske ulice i
Princeze Olivere.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
