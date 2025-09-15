Slušaj vest

Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Magistratskom trgu,
Masarikovom trgu od Gospodske do Beogradske ulice i
Princeze Olivere.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

