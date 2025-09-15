Zbog radova na elektromreži, EDB Beograd za danas je planirala isključenja struje na području tri beogradske opštine.
isključenja struje
DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Da se spreme žitelji ovih ulica na Savskom vencu, Paliluli i Voždovcu
Slušaj vest
Spisak isključenja struje:
Palilula
08:30 - 14:00 IVANKOVAČKA: 14-16,15-17, KNEZA DANILA: 38,42-54,37,41-43,53-55, STARINE NOVAKA: 22, VLADETINA: 5-7, Naselje BEOGRAD: KRALjICE MARIJE: 1-5,3,
Savski venac
12:00 - 15:00 BUL VOJVODE MIŠIĆA: 37-39,37-39,37-39,37-39,37-39, KOSTE GLAVINIĆA: 8A,
Voždovac
09:00 - 12:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 153-155A, GENERALA ANRIJA: 38,31-37,
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši