Spisak isključenja struje:

Palilula

08:30 - 14:00 IVANKOVAČKA: 14-16,15-17, KNEZA DANILA: 38,42-54,37,41-43,53-55, STARINE NOVAKA: 22, VLADETINA: 5-7, Naselje BEOGRAD: KRALjICE MARIJE: 1-5,3,

Savski venac

12:00 - 15:00 BUL VOJVODE MIŠIĆA: 37-39,37-39,37-39,37-39,37-39, KOSTE GLAVINIĆA: 8A,

Voždovac

09:00 - 12:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 153-155A, GENERALA ANRIJA: 38,31-37,

