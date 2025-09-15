Deset osoba povređeno je u pet saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštila je služba Hitne pomoći.
LEKARI HITNE POPADAŠE S NOGU: 10 saobraćajnih nesreća u Beogradu!
Oni su prevezeni u dežurne bolnice radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja, prenela je jutros Radio-televizija Srbije. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 109 puta u toku noći, od toga su 24 intervencije bile na javnim mestima.
Za pomoć su najviše zvali pacijenti koji imaju visok krvni pritisak i astmatičari.
Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, Gradska bolnica Zvezdara, Urgentni centar i Institut za majku i dete.
Kurir.rs/Beta
