Slušaj vest

Na ostalim tačkama na kojima često ima problema, poput Autokomande i Gazele, saobraćaj jutros teče bez zastoja.  

GSP saobraća normalno, po uobičajenom redu vožnje za radni dan i jutarnje sate.

Jutarnji špic Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Kolovozi vlažni, vidljivost smanjena

Saobraćaj u Srbiji odvija se po vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost i uz pojačan intenzitet unutar gradova zbog početka radne nedelje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se na opasnost od odrona a koji su najčešći na Đerdaskoj magistrali, pored Ibra između Kraljeva i Raške, na putu ka Crnoj Gori preko Zlatibora i Zlatara, na putevima u planinskim područjima, i onim koji vode kroz useke. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, a na prelazu Šid sat vremena, dodao je AMSS.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradLEKARI HITNE POPADAŠE S NOGU: 10 saobraćajnih nesreća u Beogradu!
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
BeogradSEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Zakazana za petak, 19. septembar, evo šta je sve na dnevnom redu
WhatsApp Image 2025-05-20 at 10.15.52 AM.jpeg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Da se spreme žitelji ovih ulica na Savskom vencu, Paliluli i Voždovcu
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradBEZ VODE DANAS OVAJ DEO ZEMUNA: Od ujutru pa do 18 sati, spremite zalihe!
shutterstock_297511511.jpg
BeogradZAŠTO JE TOŠIN BUNAR BAŠ TOŠIN, I ZAŠTO SU JEDAN DEO GRADA ZVALI MOMAČKA I DEVOJAČKA: Evo šta se krije iza najneobičnijih naziva beogradskih ulica
shutterstock-1858216987.jpg

BONUS VIDEO

NOVE IZMENE U SRPSKOG VEZI TAGA! Značajno olakšanje stiže pred letnju sezonu - još manje gužve na naplatnim rampama?!  Izvor: Kurir televizija