AMSS: Kolovozi vlažni, vidljivost smanjena

Upozorava se na opasnost od odrona a koji su najčešći na Đerdaskoj magistrali, pored Ibra između Kraljeva i Raške, na putu ka Crnoj Gori preko Zlatibora i Zlatara, na putevima u planinskim područjima, i onim koji vode kroz useke. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, a na prelazu Šid sat vremena, dodao je AMSS.