DANAS BEZ STRUJE DELOVI ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA
Spisak isključenja struje danas u Beogradu:
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BORKA NIKITOVIĆA: 1-3,7, BRANISLAVA KOJIĆA: 4A-18A,22A-32,3A-7A,11A,15-17, BRANKA ŽEŽELjA: 2-2B,6,10,1-21, ĐORĐA LAZAREVIĆA: 16-28,34,1-21,25-35, GAVRILA MIJAKIĆA: 10,1-11,15-19,23, IVANA JUGOVIĆA: 2-10,16-26,1-3,7-21,25-33, JOANIKIJA PAMUČINE: 4-12, LIČKA: 6-8,12A-12V,13, MARKA OREŠKOVIĆA: 12-32,36,9-23,27-29,33-37, MILOŠA S. MILOJEVIĆA: 2,6-14,1-9,13A-19, MIONIČKA: 1-5, NARODNOG FRONTA: 16-18,68B,17,37-41,65-65, NIŠKA: 2-14,1-13, RANKA ALIMPIĆA: 1-3,7, SEDMOG JULA: 10-52,5-39, SONjE MARINKOVIĆ: 12-14,18,11, ŽARKA ZRENjANINA: 54-66A,61-83,
08:00 - 18:00 BUL. DESPOTA STEFANA: BB,BB,128G,146,184-184,198,202-204V,115-127,131-131A, GRADAČKA: 5-9, MIJE KOVAČEVIĆA: BB,BB,10A,15-19, VIŠNjIČKA: 6-10F/8, VUKA VRČEVIĆA: 4,1-5,
15:00 - 20:00 VILINE VODE: BB,
Savski venac
08:30 - 14:00 GAVRILA PRINCIPA: 6-16,20-24,1-3,9-13,19-21,25,29-31,35-39, JUG-BOGDANOVA: 10-16,5-5,9-23, KAMENIČKA: BB, KOČE POPOVIĆA: 6-8,5-9, KRALjEVIĆA MARKA: 4-14,9-19,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 TADIJE SONDERMAJERA: 10-12A, TOŠIN BUNAR: BB,161-163,167a,175,
Zemun
06:00 - 18:00 Naselje UGRINOVCI: NOVA 23: 39-41, NOVA 42: 10,14-16,29,33-41, NOVA 43: 1-7,13, NOVA 44: 8-10,14-18,22,1-15,19-27, NOVA 45: 10,32-38, ŠKOLSKA: 57,63-65,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: DURMITORSKA: 32, KOZARAČKA: 4-26E,32,36-38,1-25A,
10:00 - 11:00 Naselje BOLEČ: SMEDEREVSKI PUT: 16A, Naselje ZAKLOPAČA: BORISA KIDRIČA: 4-16,3-13,17-29, BULEVAR REVOLUCIJE: 4-10,1-7, ČETVRTOG JULA: 2-22,1-19A, FERDINAND CANIN TEČA: 1-11, J N A: 2-16,20A-54,1-11A,17-37,41-47,51-55,59-75B, LOLE RIBARA: 2-12,1-3, LUNETOVA: 2-6,1-5, MILOVANA MILOVANOVIĆA: 2-2, MOŠE PIJADE: 1-5, NjEGOŠEVA: 2,6-12,16-18,1-19,23, OSMOG MARTA: 2,6-8,1-7, SEDMOG JULA: 4-10,14-16,1-3,9-15A, VUKA KARADžIĆA: 2-4A,8-8A,1A,
Barajevo
08:00 - 16:00 Naselje BOŽDAREVAC: ŠUMADIJSKA: 15, Naselje ŠILjAKOVAC: NIKOLE PUŠIĆA: 13-23, RADOVANA MARINKOVIĆA: 81-83,87,91, ŠILjAKOVAC IBARSKI PUT: 0BB,41, Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 10,372-390B,394-410,414-420,424G-428B,436,440-448B,452-462,466-470,476,480B,488A-488H,494-504F,508-514,522-530,544-546,560,590, DESETOG OKTOBRA: 2A,6-14,1-5,9-11,15-19, DRAGOLjUBA TRIŠIĆA-DRAGE: 31, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 6-8,12-22,1-19, LAZAREVAČKA: 2-4,12,16-18,22-32, MILINKA JELIĆA: 44A,48A-62A,53,57-63A,67-71,77A-81, MILOVANA JELIĆA: 10,14-18,22-24,28-32,472,1A-11, SEDMOG JULA: 2-12,16-18A,22G-34,3-15, SKOJEVSKA: 2-20,1,5-23,401T, ŠUMADIJSKA: 2,6-10,20-22A,26-28,50,3-13,19-31, USTANIČKA: 6-16,20,1-19, VELIKE DUBRAVE: 2-16,552,558,1,5-7,11-17A,25,35-37,45,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje BALjEVAC: BRATSTVA I JEDINSTVA: 572,594, IBARSKI PUT: 50,64A,63B-63D, NEMA NAZIVA ULICE: 0,32-36,40,44,48,54-64,84,31-33,37,43-47,59-63,71,85, VRANIĆ: 410, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 0,6-10,20,30-32A,36-36A,40-42A,48-64F,68A,72A,86,134-136,410A,29-29C,37A-41,45,49-63C,67-71C,75-87A,401-403, Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 550-556A,403, DRAGOLjUBA TRIŠIĆA-DRAGE: 46-50, LAZAREVAČKA: 58,596, VELIKE DUBRAVE: 36,403C,
Sopot
09:00 - 13:00 Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 53,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MALI POŽAREVAC: SENAJSKA: 4A-6A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 82,49, Naselje SENAJA: SENAJA: ,8-10,14-14A,18-18A,24,60A-60S,5A,11A,19, SENAJSKA: 2,6B,20,11,27A, Naselje ŠEPŠIN: RALjSKA: 238,49, ŠEPŠIN: 60A,138,61A-61D,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: JEDANAESTOG OKTOBRA: 262-266,247,285, Naselje KLjUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje SURČIN: SEDAM SAMURAJA: 4-6, SREMSKIH BEĆARA: 2,3,7-11, TRISTANA I IZOLDE: 1-5,9,
Lazarevac
12:00 - 14:30 Opština Aranđelovac: Naseljeno mesto Partizani zaseok kod škole.
09:00 - 11:00 Opština Aranđelovac: Naseljeno mesto Tulež zaseok kod škole.
