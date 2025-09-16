Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd, reprezentativci i osvajači zlatne medalje u trčanju i sakupljanju smeća iz organizacije „Ploging Srbija” organizovali su ekološku akciju čišćenja za sve generacije pod nazivom „Nije bauk počistiti za sobom” u susret Svetskoj akciji „Očistimo svet”, koja se obeležava 15. septembra u celom svetu, saopštili su iz Opštine Novi Beograd.

Uz osmeh i dobru atmosferu, rukave su zasukali kako najmlađi i njihovi roditelji tako i najstariji sugrađani, predstavnici Gradske opštine Novi Beograd i Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”, kao i reprezentativci ploginga. Zajedničkim trudom sakupili su 80 kesa smeća za tri sata na potezu od početka Savskog keja, preko Bloka 70a do Bloka 70, kao i u ulicama Dr Agostina Neta, Gandijevoj i Jurija Gagarina.

Predsednica opštine Novi Beograd Ivana Nikolić istakla je da najmlađi učesnik ekološke akcije ima tri godine i da je današnja akcija događaj s kojim se završava velika manifestacija „Novobeogradsko porodično leto”, koja je tri i po meseca najmlađima pružala predstave, koncerte, edukativne radionice i druge programe na otvorenom.

– Pored sakupljanja otpada, deca su danas učila kako da ga pravilno odlažu u kante za reciklažu. Oni najbolje uče kada im se na praktičnom primeru pokaže savesno ponašanje. Priroda je naš zajednički dom i zajednička odgovornost. Opština Novi Beograd nastoji da je zaštiti putem projekta „Eko-patrola” kojim se održavaju površine van onih koje uređuju javna komunalna preduzeća, a takođe uklanjanjem divljih deponija i ambrozije putem projekta „Za zeleni Novi Beograd”, kao i sadnjom novih sadnica, te projektima energetske sanacije i gasifikacije. Radimo na tome da Novi Beograd bude što lepše i zdravije mesto za život. Organizacijom ploging radionica za decu u svim vrtićima Predškolske ustanove „11. april” i besplatnih eko-radionica za svu decu Novog Beograda trudimo se da odgovornost za zdravu prirodu ostavimo generacijama iza nas – rekla je Ivana Nikolić i dodala da deca sve što nauče na radionicama prenesu na starije, što im je dodatan motiv da sami budu savesni čuvari svog okruženja.

Najmlađi „ploging detektivi” danas su učestvovali i u kreativnim radionicama „Svet ptica” i „Putovanje na mesec“, zumbi za decu, sportskoj animaciji, programu „Čarobni štapići” i pena partiju.

Oni su se upoznali i sa aparatom za povraćaj prazne ambalaže „tombra”. Sav otpad koji su sakupili sa starijim učesnicima akcije, a koji je selektovan kao plastika, aluminijum i staklo, predstavnici „Ploging Srbije” odneće na reciklažu.