NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajke, ali puno poziva lekarima, evo kome je noćas bilo najteže
Hitna pomoć u Beogradu je noćas i sinoć intervenisala 125 puta, od čega je 60 intervencija bilo na javnim mestima, rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Martin Makai.On je dodao da je Hitna pomoć intervenisala kod tri saobraćajne nezgode.
Radilo se o lakše povređenim osobama, rekao je Makai za RTS.
Bilo je i više od 1.600 telefonskih poziva za 24 sata, a za pomoć najviše su se javljali hipertoničari, astmatičari, psihijatrijski i onkološki pacijenti.
