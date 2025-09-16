Slušaj vest

Kolone vozila ovoga jutra su na svim najprometnijim saobraćajnicama u Beogradu.

Najkritičnije je na Gazeli, u smeru ga gradu, a ogromna gužva je i kod Autokomande. Kolona vozila je i na Plavom mostu, kao i na moto-putu. Kako se vidi na Naxi kamerama, saobraćaj je pojačan i prilazima centru grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Jutarnja magla, zadržavanja na granici za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnju maglu dok će tokom dana biti povoljne prilike za vožnju, a na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Usporenija vožnja se savetuje na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen rezim saobraćaja.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima ta teretna.

Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na prelazu Šid tri sata, a na Sremskoj Rači i Kelebiji dva sata, dodao je AMSS.

