KILOMETARSKE KOLONE NA SVE STRANE Jutarnji špic u Beogradu: Vozila mile u ovim delovima grada (foto)
Kolone vozila ovoga jutra su na svim najprometnijim saobraćajnicama u Beogradu.
Najkritičnije je na Gazeli, u smeru ga gradu, a ogromna gužva je i kod Autokomande. Kolona vozila je i na Plavom mostu, kao i na moto-putu. Kako se vidi na Naxi kamerama, saobraćaj je pojačan i prilazima centru grada.
AMSS: Jutarnja magla, zadržavanja na granici za teretna vozila
Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnju maglu dok će tokom dana biti povoljne prilike za vožnju, a na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Usporenija vožnja se savetuje na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen rezim saobraćaja.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima ta teretna.
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na prelazu Šid tri sata, a na Sremskoj Rači i Kelebiji dva sata, dodao je AMSS.
