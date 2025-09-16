Slušaj vest

Novogodišnji vaučeri za svu decu do navršenog punolestva u Beogradu će ove godine iznositi 10.000 dinara, umesto dosadašnjh 6.000 dinara, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

- Znate da mi već par godina, svake godine, dajemo svoj deci u gradu Beogradu, tj. do punoletstva, zaključno sa četvrtim razredom srednje škole, vaučer u vrednosti od 6.000 dinara bio je do ove godine i naravno svim onima koji rade sa našom decom u prosveti i u predškolstvu, odlučili smo da ove godine povećamo tu vrednost vaučera na 10.000 dinara - izjavio je Šapić.

On je na konferenciji za medije rekao da je to značajno povećanje sa socijalnog aspekta kako bi se pomoglo svakoj beogradskoj porodici koja ima maloletno dete, ali i zaposlenima u toj oblasti.

- Jedna vaspitačica ili nastavnica, učiteljica koja ima dvoje dece, dobiće svoje (vaučere) od 10.000 dinara i još dvoje za decu, recimo 30.000 dinara će sada biti ono što je do prošle godine bilo 18.000, to je nova informacija - rekao je Šapić.

Dodao je da će se vaučeri moći koristiti već od sredine decembra i podsetio da važe za đake zaključno sa četvrtim razredom srednje škole i zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Radovi na Trgu Nikole Pašića

Kada je reč o radovima u centru grada, Šapić je rekao da je Trg Nikola Pašića potpuno završen.

- Ne mogu da se setim da li poslednji put kad smo bili ovde da li je on bio tad gotov, možda i nije, nije još bio do kraja. On je završen, to možete da vidite, možda je tad bilo neke sitnice, videli ste da smo stavili žardinjere, neke graničnike i tako dalje - rekao je Šapić.

Gradonačelnik je izjavio da će sat na postamentu u centru kružnog toka na Trgu Republike biti postavljen do kraja septembra ili tokom oktobra.

- Danas se radi postament na Trgu Republike, odnosno oblaže se kamenom. Čekali smo taj kamen iz Severne Makedonije. Za sat će ipak biti potrebno nekoliko nedelja duže nego što je ranije najavljeno, pa će njegovo postavljanje uslediti do kraja septembra ili u oktobru - rekao je Šapić.

Govoreći o izgradnji novog mosta na mestu uklonjenog Starog savskog mosta, Šapić je poručio da će ga lično zvati „Novi srpski most“.

- Ja ću ga zvati Srpski most, pa makar ga svi zvali kako god žele. Radovi teku po planu i nemamo problema na samom mostu, ali ih imamo na saobraćajnici ispred, sa novobeogradske strane. Tamo postoji problem sa jednim automehaničarom, jer sud već godinu i po dana ne donosi presudu o eksproprijaciji njegovog objekta. Gradska građevinska direkcija ne može da prihvati cenu koju on traži, pa čekamo odluku suda. Nadam se da će to uskoro biti rešeno, jer bismo mogli da dođemo u situaciju da most ide svojom dinamikom, a da saobraćajnica kasni - objasnio je gradonačelnik.

