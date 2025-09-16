Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će Grad od ovde godine povećati vrednost novogodišnjih vaučera za decu i zaposlene u prosveti sa 6.000 na 10.000 dinara.

- Vaučer će od ove nove godine vredeti 10.000 dinara i mislim da će to značajno dodatno da pomaže sa tog socijalnog aspekta svakoj beogradskoj porodici koja ima maloletno dete, ali i zaposlenima u toj ustanovi - rekao je Šapić na konferenciji za medije.

- Jedna vaspitačica ili nastavnica, učiteljica koja ima dvoje dece, dobiće svoje (vaučere) od 10.000 dinara i još dvoje za decu, recimo 30.000 dinara će sada biti ono što je do prošle godine bilo 18.000, to je nova informacija - rekao je Šapić.

Podsetimo, protekle godine vaučer je iznosio 6.000 dinara, a asortiman robe bio je širok, od sportske opreme, preko bebi-opreme i igračaka.

Ko i kada može da iskoristi vaučer

Šapić je rekao i da vaučeri moći da se koriste već od sredine decembra. Podsetio je i da važe za đake zaključno sa četvrtim razredom srednje škole i zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

BONUS VIDEO: