Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 17. septembra 2025. godine, od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu te opštine.
DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati
Na spisku za isključenja vode su sledeće ulice:
Marka Oreškovića (od Milana Vukosado Dimitrija Tucovića),
Milana Vukosa (od Marka Oreškovića do Đurićeve),
Đurićeva i
Svetog Nikole (od Ruzveltove do Veljka Dugoševića).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
