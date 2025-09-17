Slušaj vest

Na spisku za isključenja vode su sledeće ulice:

Marka Oreškovića (od Milana Vukosado Dimitrija Tucovića),

Milana Vukosa (od Marka Oreškovića do Đurićeve),
Đurićeva i

Svetog Nikole (od Ruzveltove do Veljka Dugoševića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSA 6.000 NA 10.000! NOVOGODIŠNJI VAUČER SADA VREDI VIŠE: Evo ko i kada može da ga iskoristi
465.jpg
BeogradPOVEĆAN IZNOS ZA NOVOGODIŠNJE VAUČERE ZA SVU DECU BEOGRADA: Evo koliko sada iznosi, cifra značajno porasla
Screenshot 2025-09-16 113642.jpg
BeogradMUŠKARAC IZBODEN NOŽEM U CENTRU BEOGRADA: Ima ranu i u gluteusu
IMG-20250317-WA0075.jpg
Beograd"NIJE BAUK POČISTITI ZA SOBOM" Reprezentativci i osvajači zlatne medalje zasukali rukave u akciji čišćenja Novog Beograda
Screenshot 2025-09-15 142251.jpg