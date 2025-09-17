Slušaj vest

Opština Grocka i Rančićeva kuća – Centar za kulturu Grocka uključuju se u ovogodišnju kulturno-turističku manifestaciju „Dani evropske baštine”, s temom „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata za budućnost”, raznovrsnim i zanimljivim programima – likovnim, izložbenim, edukativnim, izletničkim, kustoskim vođenjem izložbom i zaštićenim kulturnim dobrima samostalno i u mreži saradnje sa obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture i stručnim saradnicima.

Pod nazivom „Narodno graditeljstvo – spomenik kulture danas”, izložba u Rančićevoj kući – zaštićenom spomeniku kulture, jeste gostujuća dokumentarna izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, autora etnologa-konzervatora Nade Živković. Izložba je dostupna za posetioce od 18. septembra do 2. oktobra.

Kustosko vođenje „Rimskim putem i carigradskim drumom od srpskog varoškog doma do nezaboravnog jugoslovenskog glamura” sa Zoricom Atić, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom, i specijalnom gošćom – novinarkom Smiljanom Popov zakazano je za subotu, 20. septembar, u 13 časova.

Arheološka radionica „Prošlost iz komšiluka” u Legatu dr Aleksandra Kostića, sa kustoskinjom Zoricom Atić i arheologom Radetom Milićem, namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta, održaće se u sredu, 24. septembra, u 10.30 časova, dok će likovnu radionicu „Lepa kuća po meri čoveka” u ambijentu negovane bašte Rančićeve kuće za mlađe osnovce voditi diplomirane slikarke Marion Dedić i Mika Lovre Milović u subotu, 27. septembra, od 11 sati.

Digitalni program „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata za budućnost” (virtuelne 3D prezentacije Rančićeve kuće, Legata dr Aleksandra Kostića i Kasnorimske grobnice u Brestoviku) predstavlja virtuelnu šetnju kulturnim dobrima od velikog značaja za Srbiju (sajt, društvene mreže ustanove) i dostupan je od utorka, 30. septembra.

Učešće u programima je besplatnog karaktera.

Tema „Dana evropske baštine” 2025 godine jeste „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata za budućnost”, a planirani lokalni i nacionalni događaji ukazuju na bogatu raznolikost i bogatstvo svih vrsta nepokretne kulturne baštine koja nas okružuje, počev od istorijskih zdanja do objekata savremene arhitekture.

„Dani evropske baštine” se svakog septembra obeležavaju širom Evrope pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope, u skladu sa jedinstvenom temom koja se bira na evropskom nivou. Panevropska priroda manifestacije podrazumeva da se svake godine organizuje na hiljade događaja, kako bi se jačala svest o zajedničkoj evropskoj baštini i stalnoj potrebi za njenim čuvanjem, zaštitom i upoznavanjem sa njenim vrednostima.