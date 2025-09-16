DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li ste na spisku
Proverite da li ste na spisku za isključenja
Vračar
08:30 - 17:00 MILEŠEVSKA: 57,65-67, RADIVOJA KORAĆA: 4-6A,10,1A-11, SJENIČKA: 1, VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA: 8, VOJVODE PETKA: 6-8,2,12-14,
Zvezdara
08:30 - 14:00 KOSTE NAĐA: 16-20,34B, PUPINOVA: 3-5, SAMJUELA BEKETA: 4-6,5-5A, ULOFA PALMEA: 3-17, VJEKOSLAVA AFRIĆA: 8-14, ZORANA RADMILOVIĆA: 4-8,1,5-7,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DVADESETSEDMOG MARTA: 2-10,1-1A,7-13, J N A: 30-30, PRVOG MAJA: 9/1,4-8,1-7, TRG OSLOBOĐENjA: 8,12-18,9,13,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 ZEMUNSKA: 18,22-24,
Barajevo
08:00 - 16:00 Naselje BAĆEVAC: ROBAJSKA: 1, Naselje ŠILjAKOVAC: BOGOLjUBA JOVANOVIĆA: 2,1-7, DOBRIVOJA MAKSIMOVIĆA: 2,6-8,14-22,36A,224-226A,234B,238,254-258,11,17,25,57A,225-227,251-255, FILIPA JEREMIĆA: 2,6,1-15,179A, KARIĆ KRAJ: 2,6, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-2A,6-10,14-20,24,74-76,1-7,11,19,67B, MARKA TODOROVIĆA: 2-34,144A,148,1-11V,15-17A,21-23,29B0A-31,139A-141,147-149,153,169, MILORADA IVANKOVIĆA: 2-6,10-14,1-3, MILORADA MARINKOVIĆA: 2-6, NIKOLE PUŠIĆA: 0-8,1-9, POSAVSKIH PARTIZANA: 2-6,10-20B,26,30-32,1-13,17-23,27,33,273, RADOVANA MARINKOVIĆA: 2,8-20,24-44,52-58,62-76,1A-13,17-35,39A-43,47-61, RAJKA ĐORĐEVIĆA: 2,5, ŠESTE LIČKE: 1,5-7,11-13,17-21,29-33,39-51,57-59, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 10,18,22,28-30,364,370,1-7,363, VELIMIRA ŽIVKOVIĆA: 2,8-10,14,18,1,5,9-11,17, VLASTIMIRA TODOROVIĆA: 2-4,8-18,1-3,7-13A,17-19,127, ŽUBERAČKA: 1,7,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje AMERIĆ: AMERIĆ: ,58,182,208,216,191-193, GRABOVAČKA: 21-23, JELENDOLSKA: 1, REKA: 2,15, STAROŠKOLSKA: 22,19,35,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Naseljeno mesto Vreoci i Medoševac.
Stari grad
09:00 - 12:00 Uzun Mirkova 4
Kurir.rs