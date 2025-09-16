MUZIČKI INKLUZIVNI FESTIVAL NA PLATOU OPŠTINE NOVI BEOGRAD! Dva sata sjajnog programa sutra od 14 sati! Dođite na druženje
U dvočasovnom muzičkom i scenskom programu, pored članova više udruženja za osobe sa invaliditetom i najstarijih sugrađana, učestvovaće hor OŠ „Jefimija”, KUD „Srma”, koje će izvesti pesmu „Lazarica”, đaci novobeogradskih škola, korisnici Ustanove za decu i mlade „Sremčica”, deca Predškolske ustanove „11. april”, predškolci i osnovci iz Obrenovca, kao i baletski studio „L dens” iz te gradske opštine.
Posetioci će, između ostalog, moći da čuju muzičko-ritmičku tačku „Pinokio”, koju će izvesti predstavnici OŠ „Novi Beograd”, kao i pesme „Hajde Jano” i „Ovo je Srbija” u izvođenju đaka OŠ „Đuro Strugar” i OŠ „Duško Radović”.
Himnu „Zabranjeno starenje” izvešće predstavnici Gerontološkog centra Beograd, a nekoliko pesama odsviraće i slepi harmonikaš Zdenko Klinko. Publika će imati priliku da pogleda dramsko-scenski nastup „Živimo zajedno” u izvođenju Udruženja građana „Stari grad”, dok će im Udruženje građana „I mi smo ovde” predstaviti kreativnost i odevne novitete na modnoj reviji.
Drugi po redu „Muzički inkluzivni festival” na otvorenom, nastavak je aktivnosti Gradske opštine Novi Beograd i njenog jedinstvenog Centra za brigu o starima, deci i osobama s invaliditetom, koji je nosilac socijalne politike GO Novi Beograd. Muzička manifestacija predstavlja doprinos ove opštine realizaciji nacionalnog projekta „Srbija bez barijera”.
Kurir.rs/Beograd.rs