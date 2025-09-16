Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je, na konferenciji za medije, najavio vaučere koje za Novu godinu dobijaju sva deca u Beograda — u iznosu od 10.000 dinara, umesto 6.000 — a, između ostalog, najavio i gradnju još jednog kružnog toka u Beogradu, sata na kružnom toku na Trgu republik, radova na Novom Beogradu, uređivanje platoar kod Hrama i novog mosta umesto uklonjenog Starog savskog.

Napravio je presek stanja projekata i dinamiku završetka radova u centru grada.

O građenju novog kružnog toka

Na početku je istakao da je u planu gradnja kružnog toka u Bulevaru Živojina Mišića, kod zgrade Bigza, a potom i kada bi okvirno gradnja mogla biti gotova.



- Ne mogu sad da vam kažem tačan rok, tj. kada bi trebali krenuti s tim radovima, zavisiće od ovih drugih stvari, jer nemamo mogućnosti da radimo na deset lokacija baš u isto vreme, ali naša procena je negde jesen sledeće godine da bi taj kružni tok trebao da bude izgrađen - rekao je Šapić i dodao da je izgradnja kružnog toka od značaja zbog protoka saobraćaja u Bulevaru.

Kružni put na Trgu republike Foto: Printscreen Instagram/grad_beograd

O novom satu na Trgu republike

Danas je počeo da se radi postament na Trgu republike, odnosno oblaganje kružnog toka kamenom, na kom mestu će biti postavljen i sat.

Takođe, dodao je da je grad uspeo da pusti u saobraćaj ovaj kružni tok, zajedno sa okolnim ulicama.

- Do 1. septembra smo uspeli da pustimo Trg republike i Vasine ulice, čitavog tog poteza. Nastaviće se radovi za šetališta, ograde, saksije, biće tu više stvari koje će da oplemene taj deo. Videćete to kad bude gotovo - rekao je i dodao:

- Čekali smo taj kamen iz Severne Makedonije. Ono što je različito od poslednjeg puta što sam najavio, to je da ćemo verovatno za sat morati da sačekamo koju nedelju duže,da će to sad biti do kraja septembra ili u oktobru, to ne mogu da vam kažem jer se ispostavilo da treba više vremena toj firmi - rekao je Šapić.

Trg Nikole Pašića Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Najavljen je i postament na Terazijama na sredini, ali je to iznenađenje.

- Na Terazijama će nam ostati još jedan postament koji će ići u sredini. Neka to bude neka vrsta iznenađenja, pa kad dođe na njega vreme, to je isto za neki mesec, mesec i po dana, ali i taj kružni tok će imati u sredini nešto. I ovo drugo smo praktično završili. Prizrenska ulica, ostala na zemljanom vencu, uklanjanje jednog divljeg objekta koji mislim da će značajno da zaokruži taj čitav potez oko Zelenog venca. I da taj deo, Trg Nikole Pašića, Trg Republike, Vasina, Uzun Mirkova, Terazije, skroz tamo do Kneza Miloša, do Londona, smo uradili onako kako smo i obećali. I sada se prebacujemo na Novi Beograd i krećemo da radimo na Novom Beogradu.

"Linijski park ide svojim tokom"

- Linijski park ide nekim svojim tokom. One prve četiri faze, kao što sam vam rekao, se očekuje da budu gotove negde na proleće, u sledećoj godini i tu nismo imali za sad nikakvih problema, to jako lepo napreduje i mislim svako ko je tamo prošao, najzahtevniji deo, kao što sam vam rekao, poslednji put, to je kod Kule Nebojša, arheologija je završena, ona je najduže trajala i mislim da će to vrlo brzo, to šetalište, da bude potpuno posposobljeno, tamo imamo uklanjanje, sada Srbija vode rade, uklanjanje, čišćenje, kao što su radili s druge strane, imamo ona ostrva od zemlje koja su se stvarala, jer to je bilo splavova dugi niz godina, tu kad se bude uklonjena ta ostrva, na tom potezu zvanično postoje četiri pozicije, za pet splavova koji su licitirani, ali oni ulaze u okvire koji su jasno definisani, tamo će biti samo pet splavova, ostalih neće biti, nalaziće se tačno tamo kod Kule Nebojša - istakao je.

1/10 Vidi galeriju Linijski park Foto: Printscreen Instagram/Grad Beograd, Printscreen Instagram/grad_beograd, Beograd.rs

"Radovi na Trgu Nikole Pašića gotovi!"

Šapić je saopštio da su radovi na Trgu Nikole Pašića, u samom centru grada, završeni, kao i da je spreman da primi saobraćaj kada uslovi budu dozvolili, što je slučaj i sa ulicom Dragoslava Jovanovića.

- Ne mogu da se setim da li poslednji put kad smo bili ovde da li je on bio tad gotov, možda i nije, nije još bio do kraja. On je završen, to možete da vidite, možda je tad bilo neke sitnice, videli ste da smo stavili žardinjere, neke graničnike i tako dalje, uređenje rastinja, ali je suštinski gotov i spreman da se pusti u rad - rekao je Šapić.

O Novom srpskom mostu

Potom je govorio i o izgradnji novog mosta na mestu uklonjenog Starog savskog mosta, koji je simbolično nazvao Novi srpski most!

- Što se tiče Novog srpskog mosta... Ja ću ga zvati Srpski Most, pa makar ga svi zvali kako god žele. Novi srpski most ide onako kako sam vam rekao pre nekoliko meseci. Nismo imali za sada nikakvih problema. Imamo veće probleme na ovoj saobraćajnici ispred, sa novobeogradske strane, jer tu imamo problem sa nekim automehaničarom, gde sud već godinu i po dana nikako da donese presudu, jer gradska građevinska direkcija ne može da prihvati cenu koju on traži, da bi mu se isplatila eksproprijacija njegovog objekta, a sud nikako da donese odluku i da kaže koja je cena i koja je vrednost po njima tog objekta koje on traži - rekao je Šapić i dodao:

- Nadam se da će to da bude rešeno, jer bukvalno ćemo doći u situaciju da kasnimo sa velikom saobraćajnicom preko puta mosta, a da most ide svojom dinamikom - objasni je Šapić.

Stari savski most Foto: Petar Aleksić

O radovima na Novom Beogradu

Završeni su radovi na delu Tošinog bunara, proširena je raskrsnica sa ulicom Pariske komune, a radi se i deo ulice ka "Fontani".

- Novi Beograd je saobraćajno najopterećenija opština, ali urbanistički ima najveći potencijal, naročito za proširenje ulica - kazao je gradonačelnik.

Šapić je dodao da predstoje radovi kod KBC "Bežanijska kosa" i Studentskog grada.

- Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti su ubrzani i očekuje se da bude pušten u saobraćaj početkom 2026. godine.

Takođe, završeni su radovi u Teodora Drajzera, a krenuli su radovi u Bulevaru vojvode Mišića, gde se očekuju 3 trake sa saobraćajnoj signalizacijom — a radovi će biti gotovi do Nove godine. Počeli su radovi i u Bulevaru patrijarha Pavla.

O platou ispred Hrama svetog Save

Kako je najavio gradonačelnik, grad će preuzeti odgovornost i za uređenje platoa ispred Hrama svetog Save, gde će Kosovska ulica dobiti još jednu traku, te će biti upotrebljiva iz oba prava.

Potom, uređivanje se očekuje i Akademskog platoa kod Filološkog fakulteta i spajanje Knez Mihailove sa Kalemegdanom.

Radovi koji su u toku u Skerlićevoj ulici se očekuje da će biti završeni 2026. godine.

Foto: Beta / Miloš Miškov

Rekonstrukcija i Grčke ulice

Rekonstrukcijom Grčke ulice koja je najavljena omogućava se "probijanje" kojim će građani Ledina i Surčina moći da prolaze na drugu stranu auto-puta do Novog Beograda.

- To je jedna od velikih stvari. Grčka ulica je sada "slepa", završava se pored Bežanijskog groblja, a uskoro će se nastavljati pravo. Mislim da će se ovim znatno olakšati prolaz žiteljima ova dva naselja u pravcu Novog Beograda. Raspisana je javna nabavka i očekuje se da radovi počnu verovatno u toku zime, s rokom od šest meseci - zaključio je Šapić.

Dobre vesti i za građane Lazarevca i Obrenovca

Kako je najavljeno, pijaca u Obrenovcu je završena, dok je pijaca u Lazarevcu gotovo završena, ali je raspisana javna nabavka za opremu — te se očekuje da obe budu u upotrebi do kraja 2025. godine.

- Najvažnije je da ne odustajemo ni od jednog projekta kojeg smo zakazali ili koji je u toku bez obzira na objektivno težak period iza nas. Ali, izgurali smo i Beograđani mogu da budu ponosni što nismo stali - zaključio je gradonačelnik Šapić na održanoj konferenciji za medije.

Konfenreciju za medije gradonačelnika možete pogledati u nastavku:

