Tokom noći dogodila se još jedna saobraćajna nesreća u kojoj su povređene dve osobe. 

Lekarske ekipe intervenisale su 112 puta, od čega 22 puta na javnim mestima. 

Za savet telefonom najviše su se javljali pacijenti koji boluju od visokog pritiska i pulmološki pacijenti.

