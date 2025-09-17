Motociklista starosti 27 godina teško je povređen sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Višnjičkoj ulici, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Mladi motociklista teško povređen u Višnjičkoj, u još jednoj nesreći povređeno dvoje
Tokom noći dogodila se još jedna saobraćajna nesreća u kojoj su povređene dve osobe.
Lekarske ekipe intervenisale su 112 puta, od čega 22 puta na javnim mestima.
Za savet telefonom najviše su se javljali pacijenti koji boluju od visokog pritiska i pulmološki pacijenti.
Kurir.rs
